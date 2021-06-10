В России будут судить журналиста и блогера Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотиков

Московский суд рассмотрит административное дело о пропаганде наркотиков в двух интервью российского журналиста Юрия Дудя. Речь идет о выпусках с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудковский) и российским певцом Моргенштерном (Алишер Валеев).
Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает ТАСС.
«Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя», — сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Материалы дела отправили в Зюзинский районный суд Москвы. Обвинение ему предъявили по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). По этой статье Дудю грозит наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей (более 563 тысяч гривен).
Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России.
Отметим, что во всех своих интервью Юрий Дудь перед вопросами, которые касаются запрещенных веществ, неоднократно подчеркивал, что «наркотики — это зло».
- В России не впервые открывают против журналистов дела, связанные с наркотиками. Например, в июне 2019 года в Москве задержали Ивана Голунова — журналиста отдела расследований российского издания «Медуза». Во время обыска личных вещей и впоследствии в его квартире якобы нашли наркотики — кокаин и мефедрон. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 8 июня Никулинский районный суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа.
- 11 июня правоохранительные органы России решили прекратить уголовное преследование российского журналиста-расследователя Ивана Голунова. После задержания журналиста начались массовые одиночные пикеты и общественное возмущение из-за явно сфальсифицированных доказательств, поэтому в МВД России сообщили, что по результатам ряда экспертиз вина Голунова доказана не была.
- По результатам инцидента возбудили дело против полицейских, которые подбросили наркотики журналисту. Их подозревали в превышении служебных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Сразу после открытия дела всех подозреваемых уволили из полиции.