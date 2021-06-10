В России будут судить журналиста и блогера Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотиков

Московский суд рассмотрит административное дело о пропаганде наркотиков в двух интервью российского журналиста Юрия Дудя. Речь идет о выпусках с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудковский) и российским певцом Моргенштерном (Алишер Валеев).

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает ТАСС.

«Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя», — сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Материалы дела отправили в Зюзинский районный суд Москвы. Обвинение ему предъявили по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). По этой статье Дудю грозит наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей (более 563 тысяч гривен).