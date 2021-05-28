В России объявили приговоры полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Они получили от 5 до 12 лет тюрьмы

Суд в Москве объявил приговоры полицейским, которые подбросили наркотики журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову.
Об этом пишет само издание, корреспонденты которого были в зале суда.
Бывшему начальнику одного из отделений отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Игорю Ляховцу дали 12 лет лишения свободы. Его считают организатором задержания журналиста.
Трое подчиненных Ляховца — Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев — получили по 8 лет лишения свободы. Они все не признают свою вину.
Единственный полицейский, который признал вину, — Денис Коновалов. Он подробно рассказал на суде, как подбрасывались наркотики журналисту и фальсифицировались доказательства. За это Коновалов получил 5 лет колонии.
Также каждый из полицейских должен выплатить миллион рублей (13 500 долларов) Голунову. Однако до сих пор неизвестно, кто был заказчиком задержания журналиста.
- В июне 2019 года в Москве задержали Ивана Голунова — журналиста отдела расследований российского издания «Медуза». Во время обыска личных вещей и впоследствии в его квартире якобы нашли наркотики — кокаин и мефедрон. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 8 июня Никулинский районный суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа.
- 11 июня правоохранительные органы России решили прекратить уголовное преследование российского журналиста-расследователя Ивана Голунова. После задержания журналиста начались массовые одиночные пикеты и общественное возмущение из-за явно сфальсифицированных доказательств. Поэтому в МВД России сообщили, что по результатам ряда экспертиз вина Голунова доказана не была.
- По результатам инцидента было возбуждено дело против полицейских, которые подбросили наркотики журналисту. Их подозревали в превышении служебных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Сразу после открытия дела всех подозреваемых уволили из полиции.