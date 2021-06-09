Путін вважає вступ України в НАТО «червоною лінією» для Москви

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО для РФ є неприйнятним — для Кремля це «червона лінія».
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Росія 24».
«Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підльоти ракети від Харкова або Дніпропетровська до центру Росії, Москви наприклад, зменшиться до 7—10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?» — заявив Путін.
Також він укотре сказав, що Україні «потрібно» будувати прямий діалог з російськими бойовиками «ЛНР» і «ДНР». «Це не моя примха, щоб київська влада розмовляла з людьми з Донбасу. Так прописано в Мінських угодах, і під ними стоять підписи «ЛНР» і «ДНР», — сказав він.
- На початку травня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік. Програма потрібна, щоб виконати пріоритетні завдання щодо інтеграції України в НАТО.
- 7 червня Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. У ній він просив НАТО надати покроковий план для членства України з чіткими датами.