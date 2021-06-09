Путин считает вступление Украины в НАТО «красной линией» для Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО для РФ неприемлемо — для Кремля это «красная линия».
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центра России, Москвы, например, уменьшится до 7—10 минут. Это для нас красная линия или нет?» — заявил Путин.
Также он в очередной раз сказал, что Украине «необходимо» строить прямой диалог с российскими боевиками «ЛНР» и «ДНР». «Это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми из Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи «ЛНР» и «ДНР», — сказал он.
- В начале мая президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2021 год. Программа нужна, чтобы выполнить приоритетные задачи по интеграции Украины в НАТО.
- 7 июня Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом. В нем он просил НАТО предоставить пошаговый план для членства Украины с четкими датами.