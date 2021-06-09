ВООЗ: Захворюваність на коронавірус у світі скоротилася на 15%

Захворюваність на коронавірус у світі скоротилася на 15%.

Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоровʼя, повідомляє Deutsche Welle.

За даними організації, минулого тижня виявили в цілому понад 3 млн нових випадків коронавірусу і понад 73 тис. смертей в результаті зараження. Таким чином, у порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність в світі знизилася на 15%, а смертність — на 8%. При цьому найбільший приріст нових випадків зафіксували в Індії — понад 914 тисяч за тиждень.

За даними Університету Джона Хопкінса, коронавірусом у світі заразилися понад 174 млн людей, жертвами його ускладнень стали понад 4 млн жителів планети.