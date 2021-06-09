ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом в мире сократилась на 15%

Заболеваемость коронавирусом в мире сократилась на 15%.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщает Deutsche Welle.

По данным организации, за минувшую неделю выявлено в общей сложности более 3 млн новых случаев коронавируса и более 73 тыс. смертей в результате заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость в мире снизилась на 15%, а смертность — на 8%. При этом самый большой прирост заболеваемости был выявлен в Индии — свыше 914 тыс. случаев за неделю.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 174 млн человеком, жертвами его осложнений стали более 4 млн жителей планеты.