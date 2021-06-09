У деклараціях Порошенка, Дубінського та ще понад 90 депутатів автоматична система НАЗК знайшла неточності. Тепер їх перевірять вручну

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевіряти ще 98 декларацій, які комп’ютерна система логічного та арифметичного контролю визнала ризиковими.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

З 1 червня система почала ранжувати декларації за оновленим рейтингом ризиків. Через автоматичну перевірку пройшло близько 950 тис. декларацій.

Система порівнює відомості між розділами однієї декларації, а також з попередніми деклараціями особи та на підставі цього аналізу визначає, чи є у декларації ризики, пов’язані з незаконними доходами або незадекларованим майном.

У результаті система формує рейтинг декларацій – від тих, що містять найбільше ризиків, до декларацій, у яких відсутні неточності.