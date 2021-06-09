У деклараціях Порошенка, Дубінського та ще понад 90 депутатів автоматична система НАЗК знайшла неточності. Тепер їх перевірять вручну

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевіряти ще 98 декларацій, які комп’ютерна система логічного та арифметичного контролю визнала ризиковими.
Про це йдеться на сайті НАЗК.
З 1 червня система почала ранжувати декларації за оновленим рейтингом ризиків. Через автоматичну перевірку пройшло близько 950 тис. декларацій.
Система порівнює відомості між розділами однієї декларації, а також з попередніми деклараціями особи та на підставі цього аналізу визначає, чи є у декларації ризики, пов’язані з незаконними доходами або незадекларованим майном.
У результаті система формує рейтинг декларацій – від тих, що містять найбільше ризиків, до декларацій, у яких відсутні неточності.
За результатами аналізу НАЗК розпочало перевірку декларацій народних та місцевих депутатів. Серед них є Вадим Новинський, Григорій Суркіс, Петро та Марина Порошенко, Олександр Дубінський, Юлія Тимошенко, Тарас Козак та Олександр Скічко.
А також у списку декларацій з ризиками є колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.
На проведення повної перевірки декларацій передбачено 120 календарних днів.
- Нагадаємо, 27 жовтня Велика палата КСУ визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Пізніше стало відомо, що КС визнав неконституційними повноваження НАЗК моніторити спосіб життя чиновників.
- 4 грудня 2020 року Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації — депутати ухвалили законопроєкт, який передбачає штраф і обмеження свободи, але не тюремне увʼязнення. Тоді в НАЗК розкритикували цей документ за те, що в ньому немає пункту про позбавлення волі, і попросили Зеленського накласти вето.