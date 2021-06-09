В декларациях Порошенко, Дубинского и еще более 90 депутатов автоматическая система НАПК нашла неточности. Теперь их проверят вручную

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверять еще 98 деклараций, которые компьютерная система логического и арифметического контроля признала рисковыми.

Об этом говорится на сайте НАПК.

С 1 июня система начала ранжировать декларации по обновленному рейтингу рисков. Вцелом через автоматическую проверку прошло около 950 тыс. деклараций.

Система сравнивает сведения между разделами одной декларации, а также с предыдущими декларациями лица и на основании этого анализа определяет, есть ли в декларации риски, связанные с незаконными доходами или незадекларированным имуществом.

В результате система формирует рейтинг деклараций — от тех, что содержат больше рисков, до деклараций, в которых отсутствуют неточности.