У Центрі протидії дезінформації працює лише одна людина і без зарплати. Установа досі не має приміщення

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО), який формально був створений 6 квітня, дотепер працює лише один співробітник — його керівниця Поліна Лисенко. При цьому працює вона безкоштовно.

Про це Лисенко розповіла «Українській правді».

ЦПД, як і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури (заснований 31 березня), ще не отримав приміщення, фінансування і штату, а тому не може розпочати повноцінну роботу.

Офісом Лисенко зараз є маленький кабінет на першому поверсі будівлі РНБО і ситуаційна кімната в Офісі президента, куди центр повинен перебратися.

За її словами, на фінансування ЦПД гроші з бюджету повинен виділити Мінфін. У штаті будуть переважно аналітики, зарплата яких становитиме близько 60 тисяч гривень. Тільки на половину штату (26 осіб) до кінця 2021 року треба 12 мільйонів гривень. Гранична чисельність працівників Центру становить 52 людини.

Бюджет іншого центру при Мінкультури повинен становити приблизно 10 мільйонів гривень на рік, але їх Мінфін теж поки не виділив.