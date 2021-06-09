«Діяв виважено і обережно». Єрмак відреагував на публікацію його розмов з Волкером та Джуліані

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи опублікований CNN аудіозапис розмови з колишнім адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, заявив, що вважає дії своєї команди правильними.

Про це він заявив коментарі «НВ».

За його словами, перед ним стояла низка завдань, одне з яких — домогтися зустрічі президентів США та України. «І було дуже важливо не зайняти жодну зі сторін у тодішній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у Сполучених Штатах. І саме так я й діяв — дуже виважено та обережно», — вважає глава ОПУ.

Єрмак стверджує, що було важливо зберегти двопартійну підтримку України у США та вивести українсько-американські відносини на рівень стратегічного партнерства.

«І попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у Сполучених Штатах, численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини наших країн — їм це не вдалося. Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях», — сказав Єрмак.

Напередодні CNN опублікував аудіозапис телефонної розмови між, імовірно, Джуліані, колишнім спецпредставником Держдепу щодо України Куртом Волкером і Єрмаком.