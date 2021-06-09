«Діяв виважено і обережно». Єрмак відреагував на публікацію його розмов з Волкером та Джуліані

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи опублікований CNN аудіозапис розмови з колишнім адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, заявив, що вважає дії своєї команди правильними.
Про це він заявив коментарі «НВ».
За його словами, перед ним стояла низка завдань, одне з яких — домогтися зустрічі президентів США та України. «І було дуже важливо не зайняти жодну зі сторін у тодішній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у Сполучених Штатах. І саме так я й діяв — дуже виважено та обережно», — вважає глава ОПУ.
Єрмак стверджує, що було важливо зберегти двопартійну підтримку України у США та вивести українсько-американські відносини на рівень стратегічного партнерства.
«І попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у Сполучених Штатах, численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини наших країн — їм це не вдалося. Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях», — сказав Єрмак.
Напередодні CNN опублікував аудіозапис телефонної розмови між, імовірно, Джуліані, колишнім спецпредставником Держдепу щодо України Куртом Волкером і Єрмаком.
За даними CNN, ідеться про 40-хвилинну розмову, яка відбулася в липні 2019 року — перед скандальною розмовою Зеленського із Трампом, що стала приводом до початку першої процедури імпічменту президента США. Аудіозапис, отриманий телеканалом, свідчить, що Джуліані тиснув, умовляючи почати розслідування проти Джо Байдена, який тоді був кандидатом у президенти.
- У вересні 2019 року The Wall Street Journal повідомив, що Дональд Трамп під час телефонної розмови із Зеленським близько восьми разів чинив тиск на нього, вимагаючи провести розслідування стосовно сина Джо Байдена. Хантер Байден був членом наглядової ради української компанії Burisma, яка належала ексміністру екології часів Януковича Миколі Злочевському.
- Після цього Білий дім опублікував стенограму розмови між президентами України та США. Згідно з нею, Зеленський і Трамп говорили про розслідування проти сина Байдена, що у США визнали тиском на Зеленського.
- 19 грудня того ж року в Палаті представників США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа через його можливий тиск задля впливу на результати виборів 2020 року. Але 5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.