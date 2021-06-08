CNN опублікував аудіозапис розмови між Єрмаком, Волкером і Джуліані, який тиснув на Україну й умовляв почати розслідування проти Байдена

«Усе, що нам потрібно від президента [Зеленського], це сказати: “Я призначу чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які зараз є, і якісь інші докази причетності до виборів 2016 року”. А потім справа проти Байдена має бути завершена. Хтось в Україні має поставитися до цього серйозно», — заявив Джуліані.

Аудіозапис, отриманий телеканалом, свідчить, що Джуліані тиснув, умовляючи почати розслідування проти Джо Байдена, який тоді був кандидатом у президенти. Адвокат Трампа намагався переконати співрозмовників у правдивості теорій змови про дипломатичні угоди Байдена в Україні та нібито втручання України у вибори США 2016 року, навіть після попередження Волкера про те, що українські посадовці, від яких той отримав інформацію, не заслуговують на довіру.

За даними CNN , ідеться про 40-хвилинну розмову, яка відбулася в липні 2019 року — перед скандальною розмовою Зеленського із Трампом, що стала приводом до початку першої процедури імпічменту президента США .

За словами адвоката Трампа, у разі початку розслідування дипломатичні відносини між США й Україною «мали покращитися», також це мало допомогти організувати візит Зеленського до США.

Під час розмови Єрмак терпляче слухав і намагався перенаправити розмову на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити дату першого офіційного візиту Зеленського у США. Але він також дав сигнал американцям, що буде працювати, аби просуватися вперед у «розслідуваннях».

«Я абсолютно впевнений, що щойно будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського у США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою. І, звичайно, я буду готовий приїхати, і ми зможемо особисто сісти та детально обговорити всі питання, усі ці розслідування, які ви перерахували в нашій бесіді», — сказав тодішній помічник українського президента.

Як зазначає CNN, після цього тон американців змінився — Джуліані та Волкеру сподобалося те, що вони почули. Також Волкер зауважив, що Трамп повинен незабаром поговорити із Зеленським і привітати його з парламентською перемогою. «Я впевнений, що Зеленський це скаже», — сказав Єрмак, маючи на увазі прохання американців про те, щоб президент України згадав розслідування під час його майбутньої розмови з Трампом.

«Повір мені, Андрію, це було б добре для всіх нас. Це дуже швидко просуне його [Зеленського] вперед. І я можу запевнити вас, що, наскільки я розумію, вони повинні поговорити цього тижня», — наголосив Джуліані.

CNN також зауважив, що Джуліані не відповів на прохання прокоментувати новий аудіозапис.