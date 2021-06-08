CNN опубликовал аудиозапись разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани, который давил на Украину и призывал к расследованию против Байдена

Телеканал CNN опубликовал аудиозапись телефонного разговора между, вероятно, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, бывшим спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и тогдашним помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

По данным CNN, речь идет о 40-минутном разговоре, который состоялся в июле 2019 года — перед скандальным разговором Зеленского с Трампом, что стало поводом для начала первой процедуры импичмента президента США.

Аудиозапись, полученная телеканалом, свидетельствует, что Джулиани давил, уговаривая начать расследование против Джо Байдена, который тогда был кандидатом в президенты. Адвокат Трампа пытался убедить собеседников в правдивости теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украине и якобы вмешательстве Украины в выборы США 2016 года, даже после предупреждения Волкера о том, что украинские чиновники, от которых тот получил информацию, не заслуживают доверия.

В частности, Джулиани требовал, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине.

«Все, что нам нужно от президента [Зеленского], это сказать: “Я назначу честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас есть, и какие-то другие доказательства причастности к выборам 2016 года”. А потом дело против Байдена должно быть завершено. Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно», — заявил Джулиани.