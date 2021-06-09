«Действовал взвешенно и осторожно». Ермак отреагировал на публикацию его разговоров с Волкером и Джулиани

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя опубликованную CNN аудиозапись разговора с бывшим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, заявил, что считает действия своей команды правильными.
Об этом он заявил комментарии «НВ».
По его словам, перед ним стоял ряд задач, одна из которых — добиться встречи президентов Украины и США. «И было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал — очень взвешенно и осторожно», — считает глава ОП.
Ермак утверждает, что было важно сохранить двухпартийную поддержку Украины в США и вывести украинские-американские отношения на уровень стратегического партнерства.
«И несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, многочисленные усилия третьих сил испортить отношения наших стран — им это не удалось. Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях», — сказал Ермак.
Накануне CNN опубликовало аудиозапись телефонного разговора между, вероятно, Джулиани, бывшим спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и Ермаком.
По данным CNN, речь идет о 40-минутном разговоре, который состоялся в июле 2019 года — перед скандальным разговором Зеленского с Трампом, что стало поводом для начала первой процедуры импичмента президента США. Аудиозапись, полученная телеканалом, свидетельствует, что Джулиани давил, уговаривая начать расследование против Джо Байдена, который тогда был кандидатом в президенты.
- В сентябре 2019 года The Wall Street Journal сообщил, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским около восьми раз оказывал давление на него, требуя провести расследование в отношении сына Джо Байдена. Хантер Байден был членом наблюдательного совета украинской компании Burisma, которая принадлежала экс-министру экологии при Януковиче Николаю Злочевскому.
- После этого Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно ей, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына Байдена, что в США признали давлением на Зеленского.
- 19 декабря того же года в Палате представителей США объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за его возможного давления для влияния на результаты выборов 2020 года. Но 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента.