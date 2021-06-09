Верховний суд повернув Києву ділянку на Трухановому острові вартістю 25 млн гривень. Її захопила фірма, яку пов’язують із Медведчуком

Верховний суд погодився з доводами прокуратури про те, що міськрада не передавала ділянку в користування або власність громадській організації.

Верховний суд постановив повернути Київській міській раді земельну ділянку площею 1,16 га на Трухановому острові в Києві вартістю понад 25 млн гривень, яку захопили соратники співголови «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука з приватного охоронного агентства «Шторм», перекривши доступ до річки.

До того ж прокурори довели, що охоронне агентство не має дозволів на проведення будівельних робіт, а також що воно обмежило вільний доступ громадян до ділянки та річки Десенка.

У зв’язку з цим Верховний суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду і залишив чинним рішення Господарського суду міста Києва, яке зобовʼязує організацію повернути земельну ділянку територіальній громаді Києва, а також привести її в придатний для використання стан та звільнити від нерухомого майна.