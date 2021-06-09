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Верховний суд повернув Києву ділянку на Трухановому острові вартістю 25 млн гривень. Її захопила фірма, яку пов’язують із Медведчуком

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Верховний суд повернув Києву ділянку на Трухановому острові вартістю 25 млн гривень. Її захопила фірма, яку пов’язують із Медведчуком

Фото УНІАН

Верховний суд постановив повернути Київській міській раді земельну ділянку площею 1,16 га на Трухановому острові в Києві вартістю понад 25 млн гривень, яку захопили соратники співголови «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука з приватного охоронного агентства «Шторм», перекривши доступ до річки.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Верховний суд погодився з доводами прокуратури про те, що міськрада не передавала ділянку в користування або власність громадській організації.

До того ж прокурори довели, що охоронне агентство не має дозволів на проведення будівельних робіт, а також що воно обмежило вільний доступ громадян до ділянки та річки Десенка.

У зв’язку з цим Верховний суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду і залишив чинним рішення Господарського суду міста Києва, яке зобовʼязує організацію повернути земельну ділянку територіальній громаді Києва, а також привести її в придатний для використання стан та звільнити від нерухомого майна.

  • Одним з кінцевих власників «Шторму» є соратник Медведчука — нардеп ОПзЖ Віктор Чорний. Bihus.Іnfo раніше повідомляв, що фірма протягом останніх років займається охороною Медведчука, його дружини — телеведучої Оксани Марченко, а також низки їхніх об’єктів нерухомості в усій країні.
  • 9 квітня комунальники за участю поліцейських демонтували самовільно встановлений паркан на території ділянки.
  • РНБО 19 лютого ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛДНР» через постачання вугілля.