В охоронній фірмі, яку пов’язують із Медведчуком, заявили про слідчі дії. Справа стосується захоплення землі на Трухановому острові

На базі охоронної фірми «Шторм», яку повʼязують із нардепом «Опозиційної платформи — За життя» Віктором Медведчуком, правоохоронці проводять слідчі дії та знесли паркан.

Про це повідомляє «Громадське», посилаючись на директора фірми Івана Бойченка.

За його словами, уранці 9 квітня до бази прийшли правоохоронці з ухвалою суду щодо дозволу на проведення огляду. Також з ними були комунальні служби, які, за словами Бойченка, зламали паркан.

«Там не обшук, а відповідно до ухвали суду — огляд приміщення. […] Вони зламали паркан, хоча у нас було ще три дні», — сказав Бойченко, не уточнивши, про яку саме ухвалу суду йдеться.

Згодом у прокуратурі Києва уточнили, що слідчі дії проводять на території Труханового острова у справі про самовільне захоплення земельної ділянки.

У поліції додали, що на підставі ухвали суду проводять огляд земельної ділянки, будівель і споруд, що на ній розміщені. Слідчі дії тривають. Більше деталей правоохоронці наразі не наводять.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року прокуратура повідомила про повернення у власність Києва землі на Трухановому острові вартістю 25 мільйонів гривень. ЗМІ повідомляли, що її захопила фірма «Шторм», яка облаштувала там базу, перекривши доступ до Дніпра.

Одним з кінцевих власників «Шторму» є соратник Медведчука — нардеп ОПзЖ Віктор Чорний. Bihus.info раніше повідомляв, що фірма протягом останніх років займається охороною Медведчука, його дружини — телеведучої Оксани Марченко, а також низки їхніх об’єктів нерухомості по всій країні.

Депутат від ОПзЖ Ілля Кива раніше також підтверджував, що партія уклала з цією фірмою договір.