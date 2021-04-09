В охранной фирме, которую связывают с Медведчуком, заявили о следственных действиях. Дело касается захвата земли на Трухановом острове

На базе охранной фирмы «Шторм», которую связывают с нардепом «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, правоохранители проводят следственные действия и снесли забор.

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на директора фирмы Ивана Бойченко.

По его словам, утром 9 апреля на базу пришли правоохранители с постановлением суда о разрешении на проведение осмотра. Также с ними были коммунальные службы, которые, по словам Бойченко, сломали забор.

«Там не обыск, а в соответствии с постановлением суда — осмотр помещения. [...] Они сломали забор, хотя у нас было еще три дня», — сказал Бойченко, не уточнив, о каком именно решении суда идет речь.

Позже в прокуратуре Киева уточнили, что следственные действия проводят на территории Труханового острова по делу о самовольном захвате земельного участка.

В полиции добавили, что на основании постановления суда проводят осмотр земельного участка и размещенных на нем зданий и сооружений. Следственные действия продолжаются. Больше деталей правоохранители пока не сообщают.

Напомним, в ноябре 2020 года прокуратура сообщила о возвращении в собственность Киева земли на Трухановом острове стоимостью 25 миллионов гривен. СМИ сообщали, что ее захватила фирма «Шторм», которая обустроила там базу, перекрыв доступ к Днепру.

Одним из конечных владельцев «Шторма» является соратник Медведчука — нардеп ОПзЖ Виктор Черный. Bihus.info ранее сообщал, что компания в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены — телеведущей Оксаны Марченко, а также ряда их объектов недвижимости по всей стране.

Депутат от ОПзЖ Илья Кива ранее тоже подтверждал, что партия заключила с этой фирмой договор.