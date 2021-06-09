Верховный суд вернул Киеву участок на Трухановом острове стоимостью 25 млн гривен. Его захватила фирма, которую связывают с Медведчуком

Верховный суд постановил вернуть Киевскому городскому совету земельный участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве стоимостью более 25 млн гривен, который захватили соратники соглавы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из частного охранного агентства «Шторм», перекрыв доступ к реке.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Верховный суд согласился с доводами прокуратуры о том, что горсовет не передавал участок в пользование или собственность общественной организации.