Верховный суд вернул Киеву участок на Трухановом острове стоимостью 25 млн гривен. Его захватила фирма, которую связывают с Медведчуком

Верховный суд постановил вернуть Киевскому городскому совету земельный участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве стоимостью более 25 млн гривен, который захватили соратники соглавы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из частного охранного агентства «Шторм», перекрыв доступ к реке.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Верховный суд согласился с доводами прокуратуры о том, что горсовет не передавал участок в пользование или собственность общественной организации.
К тому же прокуроры доказали, что у охранного агентства нет разрешений на проведение строительных работ, а также оно ограничило свободный доступ граждан к участку и реке Десенка.
В связи с этим Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, обязывающее организацию вернуть земельный участок территориальной общине Киева, а также привести его в пригодное для использования состояние и освободить от недвижимого имущества.
- Одним из конечных владельцев «Шторма» является соратник Медведчука — нардеп ОПзЖ Виктор Черный. Bihus.Іnfo ранее сообщал, что компания в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены — телеведущей Оксаны Марченко, а также ряда их объектов недвижимости по всей стране.
- 9 апреля коммунальщики при участии полицейских демонтировали самовольно установленный забор на территории участка.
- СНБО 19 февраля ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛДНР» через поставки угля.