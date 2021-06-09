США спростили рекомендації для поїздок, які стосуються понад 100 країн. Серед них — Україна

Максимальний рівень небезпеки («рівень 4») для поїздок знижений для 61 країни. Ще 50 країн і територій були знижені до «рівня 2» або «рівня 1». До переліку країн з найменшим рейтингом ризиків COVID-19 тепер включають Сінгапур, Ізраїль, Південну Корею, Ісландію, Беліз, Албанію. На «рівні 3» нині перебувають Україна, Канада, Швейцарія, Туреччина, Іспанія, Південна Африка, Мексика та інші держави.

Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) спростили рекомендації щодо поїздок для понад 110 країн і територій, включно з Україною.

При цьому CDC попереджає, що більшості іноземців, що приїжджають у США, як і раніше, заборонений вʼїзд, якщо вони протягом останніх 14 днів відвідували Індію, Китай, Іран, Велику Британію, Ірландію, Бразилію, Південну Африку, а також країни, які розташовані в Шенгенській зоні.

Агентство з посиланням на представника Білого дому повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена формує експертні робочі групи з Канадою, Мексикою, Європейським Союзом і Великою Британією, щоб визначити, як найкраще відновити безпечні подорожі після 15 місяців пандемічних обмежень.