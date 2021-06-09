США упростили рекомендации по поездкам для более чем 100 стран. Среди них — Украина

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) упростили рекомендации по поездкам для более чем 110 стран и территорий, включая Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Максимальный уровень опасности («уровень 4») для поездок понижен для 61 страны. Еще 50 стран и территорий были понижены до «уровня 2» или «уровня 1». В список стран с наименьшим рейтингом рисков COVID-19 теперь включают Сингапур, Израиль, Южную Корею, Исландию, Белиз, Албанию. На «уровне 3» теперь находятся Украина, Канада, Швейцария, Турция, Испания, Южная Африка, Мексика и другие государства. В CDC заявили, что в обозримом будущем еще больше стран получат более низкие и более благоприятные туристические рейтинги.