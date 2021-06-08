У Херсонській області почали вакцинувати жителів Криму. Відкрито шість пунктів

У Херсонській області почали вакцинацію від коронавірусу жителів окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської облдержадміністрації.

Раніше Міністерство охорони здоровʼя України відкрило запис на вакцинацію через портал «Дія» для громадян України, які проживають в Криму або на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У Херсонській області для цієї мети визначили 6 пунктів, де щеплюють китайською вакциною CoronaVac.

Вакцинацію проводять у Херсонській міській клінічній лікарні ім. О. С. Лучанського, у Херсонській лікарні ім. А. і О. Тропіних (поліклініка № 1), в Херсонській лікарні ім. Є. Є. Карабелеша (поліклініка № 1), в амбулаторії загальної практики — сімейної медицини в Генічеську, в амбулаторії загальної практики — сімейної медицини в селі Чонгар, а також в амбулаторії населеного пункту Каланчак.

«Важливо! З собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне», — зазначили в ОДА.