Французький регулятор оштрафував Google на €220 мільйонів

Антимонопольний регулятор Франції, який вирішує питання конкуренції, оштрафував американську корпорацію Google на €220 мільйонів за порушення у сфері онлайн-реклами.

Відповідне рішення опублікували на офіційному сайті регулятора.

«Після звернення з боку News Corp Inc., групи Figaro і групи Rossel The Voice відомство з питань конкуренції винесло рішення оштрафувати Google на €220 мільйонів за зловживання домінуючим становищем на ринку рекламних серверів для веб-видавців і мобільних додатків», — йдеться в заяві.

Голова регулятора Ізабель де Сільва зазначила, що рішення про введення санкцій проти Google має особливе значення, оскільки вперше присвячене вивченню складних алгоритмічних процесів аукціонів, за допомогою яких працює медійна реклама в інтернеті.