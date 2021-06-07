Французький регулятор оштрафував Google на €220 мільйонів

Антимонопольний регулятор Франції, який вирішує питання конкуренції, оштрафував американську корпорацію Google на €220 мільйонів за порушення у сфері онлайн-реклами.
Відповідне рішення опублікували на офіційному сайті регулятора.
«Після звернення з боку News Corp Inc., групи Figaro і групи Rossel The Voice відомство з питань конкуренції винесло рішення оштрафувати Google на €220 мільйонів за зловживання домінуючим становищем на ринку рекламних серверів для веб-видавців і мобільних додатків», — йдеться в заяві.
Голова регулятора Ізабель де Сільва зазначила, що рішення про введення санкцій проти Google має особливе значення, оскільки вперше присвячене вивченню складних алгоритмічних процесів аукціонів, за допомогою яких працює медійна реклама в інтернеті.
«Ця санкція і ці зобовʼязання дозволяють відновити рівні умови для всіх гравців і нададуть видавцям можливість максимально використовувати свій рекламний простір», — прокоментувала голова регулятора.
Справу щодо Google регулятор порушив за скаргою, що надійшла у 2019 році від News Corp., французької газети Le Figaro і бельгійської медіагрупи Rossel La Voi. Згодом Le Figaro відмовилася від подальшої процедури.
- У липні 2019 року парламент Франції запровадив податок для великих технологічних компаній, серед яких — Google і Facebook. Податком у 3% обкладатимуть ІТ-компанії з доходом понад €750 мільйонів, з яких щонайменше €25 мільйонів заробляються у Франції. Податок починає діяти з цього року, очікується, що він принесе до державної скарбниці близько €400 мільйонів.
- У листопаді 2020 року Рада з питань конкуренції в Туреччині оштрафувала Google на $26 мільйонів за те, що компанія зловживає пануванням на ринку. Компанію звинуватили в порушенні правил чесної конкуренції.
- У жовтні 2020 року Міністерство юстиції США звинуватило Google у монополії на пошук контенту в інтернеті та пошукову рекламу.