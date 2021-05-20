Google сплатив АМКУ мільйон гривень штрафу за ненадання інформації

Українська дочка компанії Google сплатила мільйон гривень штрафу Антимонопольному комітету. Вона рік не надавала інформацію на запит АМКУ.

Про це пише пресслужба Антимонопольного комітету.

«ТОВ «Гугл» сплатило 1 мільйон гривень штрафу за неподання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку «Google Мій бізнес», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що рішення про накладення штрафу ухвалили 2 квітня. Розмір штрафу був зумовлений обтяжувальними обставинами, оскільки компанія понад рік не надавала інформацію, яку просили в АМКУ.

19 травня компанія надала всі документи, які свідчать про оплату штрафу.