Google заплатила АМКУ миллион гривен штрафа за непредоставление информации

Украинская дочка компании Google заплатила миллион гривен штрафа Антимонопольному комитету. Она год не предоставляла информацию на запрос АМКУ.
Об этом пишет пресс-служба Антимонопольного комитета.
«ООО «Гугл» уплатило 1 млн гривен штрафа за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении «Google. Мой бизнес», — говорится в сообщении.
Там отметили, что решение о наложении штрафа приняли 2 апреля. Размер штрафа был обусловлен отягчающими обстоятельствами, поскольку компания более года не предоставляла информацию, которую просили в АМКУ.
19 мая компания предоставила все документы, которые свидетельствуют об оплате штрафа.
- В ноябре 2020 года Совет по конкуренции в Турции оштрафовал Google на $26 млн за то, что компания злоупотребляет своей монополией на рынке. Компанию обвинили в нарушении правил честной конкуренции.
- В октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило Google в монополии на поиск контента в интернете и поисковую рекламу.