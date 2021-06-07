Французский регулятор оштрафовал Google на €220 миллионов

Антимонопольный регулятор Франции, который решает вопрос конкуренции, оштрафовал американскую корпорацию Google на €220 миллионов за нарушение в сфере онлайн-рекламы.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте регулятора.

«После обращения со стороны News Corp Inc., группы Figaro и группы Rossel La Voi ведомство по вопросам конкуренции вынесло решение оштрафовать Google на 220 миллионов за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных серверов для веб-издателей и мобильных приложений», — говорится в заявлении.

Глава регулятора Изабель де Сильва отметила, что решение о введении санкций против Google имеет особое значение, поскольку впервые внимание уделили изучению сложных алгоритмических процессов аукционов, с помощью которых работает медийная реклама в интернете.