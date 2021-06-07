Французский регулятор оштрафовал Google на €220 миллионов

Антимонопольный регулятор Франции, который решает вопрос конкуренции, оштрафовал американскую корпорацию Google на €220 миллионов за нарушение в сфере онлайн-рекламы.
Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте регулятора.
«После обращения со стороны News Corp Inc., группы Figaro и группы Rossel La Voi ведомство по вопросам конкуренции вынесло решение оштрафовать Google на 220 миллионов за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных серверов для веб-издателей и мобильных приложений», — говорится в заявлении.
Глава регулятора Изабель де Сильва отметила, что решение о введении санкций против Google имеет особое значение, поскольку впервые внимание уделили изучению сложных алгоритмических процессов аукционов, с помощью которых работает медийная реклама в интернете.
«Эта санкция и эти обязательства позволят восстановить равные условия для всех игроков и предоставят издателям возможность максимально использовать свое рекламное пространство», — прокомментировала глава регулятора.
Дело в отношении Google регулятор открыл по жалобе, поступившей в 2019 году от News Corp., французской газеты Le Figaro и бельгийской медиагруппы Rossel La Voi. Позже Le Figaro отказалась от дальнейшей процедуры.
- В июле 2019 года парламент Франции ввел налог для крупных технологических компаний, среди которых — Google и Facebook. Налогом в 3% будут облагаться IТ-компании с доходом более €750 миллионов, из которых как минимум €25 миллионов зарабатываются во Франции. Ожидается, что он будет приносить в казну около €400 миллионов ежегодно.
- В ноябре 2020 года Совет по конкуренции в Турции оштрафовал Google на $26 миллионов за то, что компания злоупотребляет монополией на рынке. Компанию обвинили в нарушении правил честной конкуренции.
- В октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило Google в монополии на поиск контента в интернете и поисковую рекламу.