Лукашенка позбавили звання почесного доктора КНУ

Вчена рада Київського національного університету імені Шевченка 55 голосами позбавила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора.
Про це «Бабелю» повідомив в. о. очільника Центру комунікацій КНУ Володимир Литвиненко.
Підставою для такого рішення стало те, що Лукашенко впродовж останніх двох років розгорнув масштабну хвилю терору проти опозиції, регулярно наказує застосовувати тортури проти тисяч своїх співгромадян, вдається до актів «повітряного тероризму» та публічно зневажає територіальну цілісність України.
Відповідне звання Лукашенко отримав ще за президентства Віктора Ющенка.
- Лукашенко отримав диплом почесного доктора КНУ 5 листопада 2009 року. Диплом йому вручив тодішній ректор Леонід Губерський.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.