Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ

На тайном голосовании Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 55 голосами лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.
Об этом «Бабелю» сообщил и. о. главы Центра коммуникаций КНУ Владимир Литвиненко.
Основанием для такого решения стало то, что Лукашенко в течение последних двух лет развернул масштабную волну террора против оппозиции, регулярно предписывает применять пытки против тысяч своих сограждан, прибегает к актам «воздушного терроризма» и публично презирает территориальную целостность Украины.
Соответствующее звание Лукашенко получил еще при президентстве Виктора Ющенко.
- Лукашенко получил диплом почетного доктора КНУ 5 ноября 2009 года. Диплом ему вручил тогдашний ректор Леонид Губерский.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 по 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.