Reuters: Бойовики повідомили про смерть ватажка нігерійського терористичного угрупування «Боко Харам»

У Нігерії помер ватажок нігерійського ісламістського угруповання «Боко Харам», відомого за викраденням школярок, Абубакар Шекау.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на аудіозапис, імовірно, лідера ISWAP (бойовики «Ісламської держави західноафриканських провінцій») Абу Мусаба аль Барнаві. Двоє людей, знайомих із аль Барнаві, підтвердили агентству, що на записі був його голос.

За словами лідера ISWAP, його бійці розшукали Шекау за наказом керівництва «Ісламської держави» і билися з «Боко Харам», поки Шекау не вдався до втечі. Бойовики ISWAP переслідували його і пропонували приєднатися до них, однак Шекау підірвав себе. Аль Барнаві розповів, що це сталося приблизно 18 травня.

Минулого місяця військові Нігерії заявили, що розслідують імовірну смерть Шекау, про що повідомляли нігерійські та закордонні новинні агентства.

У звіті нігерійської розвідки, наданій урядовцем і дослідниками «Боко Харам», теж вказується, що Шекау мертвий.

На думку політичних аналітиків, смерть Шекау може покласти край жорстокому суперництву між двома угрупованнями, що дозволить ISWAP поглинути бойовиків «Боко Харам» і зміцнити свої позиції на північному сході Нігерії.

Наразі в «Боко Харам» не коментують інформацію про смерть Шекау.

ISWAP був частиною «Боко Харам» до його розколу пʼять років тому. До розколу призвели релігійні та ідеологічні розбіжності через вбивства мирних жителів, проти яких заперечувала ISWAP.