У Німеччині наголосили, що Україна повинна залишитися транзитером газу і після «Північного потоку — 2»

В уряді Німеччини наголосили, що транзит газу через Україну повинен бути збережений і після добудови російського газопроводу «Північний потік — 2».

Про це заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує Reuters.

«Для уряду Німеччини головне те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після «Північного потоку — 2», — наголосив Зайберт.