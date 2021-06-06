В Германии подчеркнули, что Украина должна остаться транзитером газа и после «Северного потока — 2»

В правительстве Германии отметили, что транзит газа через Украину должен быть сохранен и после достройки российского газопровода «Северный поток — 2».
Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитирует Reuters.
«Для правительства Германии главное то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после «Северного потока — 2», — подчеркнул Зайберт.
Германия ожидает, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, которое обязывает ее направлять газ через Украину. Действие договора о транзите заканчивается в 2024 году, но он может быть продлен.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 1 июня уверял, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
В российском правительстве заявляют о планах завершить строительство «Северного потока — 2» до конца 2021 года, после чего его планируют ввести в эксплуатацию.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.