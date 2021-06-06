В Германии подчеркнули, что Украина должна остаться транзитером газа и после «Северного потока — 2»

В правительстве Германии отметили, что транзит газа через Украину должен быть сохранен и после достройки российского газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитирует Reuters.

«Для правительства Германии главное то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после «Северного потока — 2», — подчеркнул Зайберт.