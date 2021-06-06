В уряді Росії заявили про плани добудувати «Північний потік — 2» до кінця року і ввести в експлуатацію

Віцепремʼєр Росії Олександр Новак заявив, що російський газопровід «Північний потік — 2» буде добудований до кінця 2021 року, після чого його планують ввести в експлуатацію.
Про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів, цитує «РБК».
«Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проєкт буде введений в експлуатацію», — сказав Новак.
Перед цим російський віцепрем’єр стверджував, що до закінчення будівництва газопроводу залишилося прокласти близько 100 кілометрів. Тепер труби укладають російські судна «Академік Черський» і «Фортуна».
Президент Росії Володимир Путін 4 червня заявив, що укладання першої нитки «Північного потоку — 2» завершено, а по другій нитці робота триває. Водночас у Єврокомісії, реагуючи на його заяву, не змогли підтвердити завершення по першій нитці. «У нас немає підтвердження цієї інформації», — заявили ТАСС у пресслужбі комісії.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.