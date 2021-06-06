В уряді Росії заявили про плани добудувати «Північний потік — 2» до кінця року і ввести в експлуатацію

Віцепремʼєр Росії Олександр Новак заявив, що російський газопровід «Північний потік — 2» буде добудований до кінця 2021 року, після чого його планують ввести в експлуатацію.

Про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів, цитує «РБК».

«Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проєкт буде введений в експлуатацію», — сказав Новак.

Перед цим російський віцепрем’єр стверджував, що до закінчення будівництва газопроводу залишилося прокласти близько 100 кілометрів. Тепер труби укладають російські судна «Академік Черський» і «Фортуна».