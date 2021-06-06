Кличко назвав збитки Києва від карантину і сподівається, що восени буде достатня кількість вакцини для колективного імунітету

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що збитки столиці через карантинні обмеження у першому кварталі 2021 року становлять 3 мільярди гривень. Водночас, він підкреслив, що наразі рівень захворюваності на коронавірус у місті знизився, а цього вдалося досягнути у тому числі завдяки карантину.

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я розумію, це дуже непопулярні кроки, це дуже сильно вдарило по бюджету кожної родини. Але це рекомендації вірусологів, експертів, які кажуть, що поки немає масової вакцинації, це був єдиний шлях. Непрості часи ми пройшли. І місто тільки в минулому році недоотримало 5 мільярдів гривень. У цьому році тільки за перший квартал збитки нашого бюджету — 3 мільярди гривень», — наголосив Кличко.

За його даними, наразі понад 130 тисяч киян вже отримали щеплення від коронавірусу. Водночас мер вказав на брак вакцини в місті. «Нам ще недостатньо вакцини. Ми сподіваємося, восени будемо мати достатню кількість вакцин для того, щоб у нас був колективний імунітет проти цієї хвороби», — додав він.

Кличко зазначив, що ризик наступних спалахів захворюваності зберігається — за його даними, це може статися восени.

За офіційними даними, у Києві щеплення від коронавірусу наразі отримали 132 037 людей за весь період вакцинації.