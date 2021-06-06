Кличко назвал убытки Киева от карантина и надеется, что осенью будет достаточное количество вакцины для коллективного иммунитета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что убытки столицы из-за карантинных ограничений в первом квартале 2021 года составили 3 миллиарда гривен. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас уровень заболеваемости коронавирусом в городе снизился, а этого удалось достичь в том числе благодаря карантину.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Я понимаю, это очень непопулярные шаги, это очень сильно ударило по бюджету каждой семьи. Но это рекомендации вирусологов, экспертов, которые говорят, что пока нет массовой вакцинации, это был единственный путь. Непростые времена мы прошли. И город только в прошлом году недополучил 5 миллиардов гривен. В этом году только за первый квартал убытки нашего бюджета — 3 миллиарда гривен», — отметил Кличко.

По его данным, сейчас более 130 тысяч киевлян уже получили прививку от коронавируса. В то же время мэр указал на нехватку вакцины в городе. «У нас еще недостаточно вакцины. Мы надеемся, осенью будем иметь достаточное количество вакцин для того, чтобы у нас был коллективный иммунитет против этой болезни», — добавил он.

Кличко отметил, что риск последующих вспышек заболеваемости сохраняется — по его данным, это может произойти осенью.

По официальным данным, в Киеве прививки от коронавируса пока получили 132 037 человек за весь период вакцинации.