WSJ: Ердоган скаржився Зеленському на тиск Путіна через продаж Україні безпілотників

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським скаржився тому на тиск з боку президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Ердоган розповів Зеленському, що Росію розлютив продаж Україні безпілотників Bayraktar. Путін нібито пригрозив Туреччині продовжити заборону на авіасполучення, якщо та не відмовиться від цієї торгівлі.

Наразі авіасполучення між РФ та Туреччиною повністю закрито. Ініціатором цього стала Росія, яка назвала причиною активне поширення коронавірусу в Туреччині.