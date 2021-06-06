WSJ: Эрдоган жаловался Зеленскому на давление Путина из-за продажи Украине беспилотников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским жаловался тому на давление со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Эрдоган рассказал Зеленскому, что Россию разозлила продажа Украине беспилотников Bayraktar. Путин якобы пригрозил Турции продлить запрет на авиасообщение, если та не откажется от этой торговли.

Сейчас авиасообщение между РФ и Турцией полностью закрыто. Инициатором этого стала Россия, которая назвала причиной активное распространение коронавируса в Турции.