WSJ: Эрдоган жаловался Зеленскому на давление Путина из-за продажи Украине беспилотников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским жаловался тому на давление со стороны президента РФ Владимира Путина.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Эрдоган рассказал Зеленскому, что Россию разозлила продажа Украине беспилотников Bayraktar. Путин якобы пригрозил Турции продлить запрет на авиасообщение, если та не откажется от этой торговли.
Сейчас авиасообщение между РФ и Турцией полностью закрыто. Инициатором этого стала Россия, которая назвала причиной активное распространение коронавируса в Турции.
- Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий «рекомендовал» турецким коллегам «прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева». Он также заявлял, что «поощрения агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России».
- В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали «рекомендации» России прекратить военное сотрудничество с Украиной. В Анкаре отметили, что соглашение о продаже беспилотников Украине не затрагивает другие страны, и напомнили, что Россия поставляет ракеты в Сирию.