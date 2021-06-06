В Україні за добу виявили менше тисячі нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за минулу добу, 5 червня, виявили 937 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 50 дітей та 28 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень із хворобою потрапили 994 людини, а померли від коронавірусу — 42 хворих. Водночас 4 516 осіб повністю одужали.
Найбільше нових випадків зафіксували в Дніпропетровській (131), м. Києві (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.
Протягом минулої доби, 5 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу понад 40 тисяч людей, 39 тисяч з яких отримали першу дозу вакцини. Загалом вже принаймні одну дозу отримали 1,2 мільйона українців.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- Зазначимо, в Україні до 30 червня триває адаптивний карантин, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня. Водночас міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період.