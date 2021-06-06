В Украине за сутки выявили менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 5 июня, выявили 937 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 50 детей и 28 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с болезнью попали 994 человека, а умерли от коронавируса — 42 больных. В то же время 4 516 человек полностью выздоровели.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (131), г. Киеве (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

За прошедшие сутки, 5 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса более 40 тысяч человек, 39 тысяч из которых получили первую дозу вакцины. В целом уже по крайней мере одну дозу получили 1,2 миллиона украинцев.