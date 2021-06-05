В Украине за сутки коронавирус выявили у почти 2 тысяч новых больных. Выздоровели более 8 тысяч

В Украине за минувшие сутки, 4 июня, коронавирус выявили у 1 897 новых больных, среди них — 91 ребенок и 65 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 1 065 человек, выздоровели 8 330 человек. Умерли в результате осложнений 86 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 213 580 случаев. Выздоровели 2 088 712 человек, умерли — 51 140 больных.

Напомним, в эти выходные центры массовой вакцинации от коронавируса, кроме Киева, Львова и Одессы, заработают еще в семи городах Украины.