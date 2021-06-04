Центры массовой вакцинации от коронавируса заработают еще в 7 городах Украины

В Украине в эти выходные, 5—6 июня, центры массовой вакцинации от коронавируса начнут работать еще в семи городах, кроме Киева, Львова и Одессы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Facebook.
По данным ведомства, центры заработают в городах:
- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
- Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11;
- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра «Киевская Русь»;
- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;
- Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного админподразделения «Горно-обогатительный комбинат»;
- Ровно, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. Полищука.
Отметим, в Киеве центр массовой вакцинации работает на базе Международного выставочного центра, во Львове — на базе стадиона «Арена Львов», а в Одессе по трем адресам — на базе ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center и в помещении школы № 15.
После открытия этих центров был зафиксирован рекорд — за выходные прививки получили 15 100 человек.
- Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует вакцинировать 5 миллионов украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 миллионов прививок. Он также говорил, что на лето карантин в Украине могут ослабить.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за счет государства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.