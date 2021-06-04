Центры массовой вакцинации от коронавируса заработают еще в 7 городах Украины

В Украине в эти выходные, 5—6 июня, центры массовой вакцинации от коронавируса начнут работать еще в семи городах, кроме Киева, Львова и Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Facebook.

По данным ведомства, центры заработают в городах: