Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацюють ще у 7 містах України

В Україні цими вихідними, 5—6 червня, центри масової вакцинації від коронавірусу почнуть працювати ще в семи містах, крім Києва, Львова та Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя в Facebook.

За даними відомства, центри запрацюють у таких містах: