Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацюють ще у 7 містах України

В Україні цими вихідними, 5—6 червня, центри масової вакцинації від коронавірусу почнуть працювати ще в семи містах, крім Києва, Львова та Одеси.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя в Facebook.
За даними відомства, центри запрацюють у таких містах:
- Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;
- Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11;
- Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»;
- Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради;
- Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адмінпідрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»;
- Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. Поліщука.
Зазначимо, у Києві центр масової вакцинації працює на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові — на базі стадіону «Арена Львів», а в Одесі за трьома адресами — на базі ТЦ «Мегадім», Fontan Sky Center та у приміщенні ЗОШ № 15.
Після відкриття цих центрів був зафіксований рекорд — за вихідні щеплення отримали 15 100 людей.
- Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що за це літо планує вакцинувати 5 мільйонів українців двома дозами (повністю вакцинувати від коронавірусу), або ж зробити 10 мільйонів щеплень. Він також говорив, що на літо карантин в Україні можуть послабити.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.