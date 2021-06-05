Прикордонники: Українців з окупованих територій Донбасу, які хочуть вакцинуватися, звільнять від самоізоляції

Громадян України, які слідуватимуть на підконтрольну Києву територію з окупованих територій Донбасу для вакцинації, не відправлятимуть на самоізоляцію.

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Там зазначили, що вони повинні предʼявити запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки запрошених пройти вакцинацію надходитимуть й безпосередньо на контрольні пункти в’їзду (КПВВ).

«Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором», — повідомили прикордонники.