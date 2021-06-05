Пограничники: Украинцев с оккупированных территорий Донбасса, которые хотят вакцинироваться, освободят от самоизоляции

Граждан Украины, которые будут следовать на подконтрольную Киеву территорию с оккупированных территорий Донбасса для вакцинации от коронавируса, не будут отправлять на самоизоляцию.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Там отметили, что они должны предъявить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки приглашенных пройти вакцинацию будут поступать и непосредственно на контрольные пункты въезда (КПВВ).
«Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, желающие осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором», — сообщили пограничники.
- Напомним, Министерство здравоохранения начало записывать желающих вакцинироваться от коронавируса с оккупированных Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава — 0 800 60 20 19. В первую очередь записаться предлагают людям из приоритетной группы (от 65 лет и старше).
- Сейчас жителей оккупированного Донбасса и Крыма незаконно прививают незарегистрированной в Украине вакциной российского производства «Спутник V». Боевики «ЛНР» и «ДНР» заявили о начале массовой вакцинации еще в феврале 2021 года.