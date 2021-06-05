Ексзаступник секретаря РНБО Кривонос заявив, що його звільнили з ЗСУ

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос заявив, що його звільнили з лав Збройних сил.

Про це він повідомив у Facebook.

Кривонос наголосив, що його звільнили без рапорту, пояснивши, що «немає посад».

«Звільнений з лав Збройних сил України. Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча їх достатньо. Розумію, команда з Офісу президента», — заявив Кривонос.

Кривонос сказав, що його звільнення — це «початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі».

«Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми», — написав він.