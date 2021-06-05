Ексзаступник секретаря РНБО Кривонос заявив, що його звільнили з ЗСУ

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос заявив, що його звільнили з лав Збройних сил.
Про це він повідомив у Facebook.
Кривонос наголосив, що його звільнили без рапорту, пояснивши, що «немає посад».
«Звільнений з лав Збройних сил України. Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча їх достатньо. Розумію, команда з Офісу президента», — заявив Кривонос.
Кривонос сказав, що його звільнення — це «початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі».
«Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми», — написав він.
- Нагадаємо, у грудні Кривонос розкритикував ідею Володимира Зеленського про масову мобілізацію жінок і чоловіків у разі нового нападу Росії з Криму. Він зазначив, що більшість українців не готові до цього ідеологічно й не навчені відповідно.
- Після цього Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. В Офісі президента тоді повідомили, що секретар РНБО Олексій Данілов зробив подання на звільнення Кривоноса «ще кілька місяців тому».