МЗС Чехії про «інтерв’ю» Протасевича на білоруському держканалі: Лукашенко використовує методи сталінських репресій

Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на «інтерв’ю» затриманого у Мінську колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. У відомстві наголосили, що вважають «інтервʼю» «вимушеним і явно маніпулятивним».

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

«Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенка використав проти своїх опонентів методи, відомі з часів найжорстокіших сталінських репресій 1930 — 1950-х років. Ми засуджуємо ці методи», — наголосили у заяві чеського МЗС.