МИД Чехии об «интервью» Протасевича на беларусском госканале: Лукашенко использует методы сталинских репрессий

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на «интервью» задержанного в Минске бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В ведомстве отметили, что считают «интервью» «вынужденным и явно манипулятивным».

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Невероятно, что в XXI веке режим Лукашенко использовал против своих оппонентов методы, известные со времен жестоких сталинских репрессий 1930 — 1950-х годов. Мы осуждаем эти методы», — отметили в заявлении чешского МИД.