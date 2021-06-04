У ВООЗ б’ють на сполох через нестачу вакцин — щеплення у бідних країнах зриваються

У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) скаржаться на нестачу вакцин, через що зриваються поставки препаратів у бідні країни.

Про це розповів представник ВООЗ у Женеві Брюс Ейлвард, пише France 24.

За його словами, під загрозою опинилися ініціатива COVAX, яка безоплатно передає вакцини бідним країнам.