В ВОЗ бьют тревогу из-за нехватки вакцин — прививки в бедных странах срываются

Он отметил, что COVAX уже распределила 80 млн доз вакцин между 129 странами. Но это на 200 млн доз меньше, чем планировалось. В ВОЗ добавили, что богатые страны согласились передать еще 150 млн доз, но этого все еще недостаточно.

«Мы готовимся к провалу, если не получим дозы ранее. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз, чтобы заставить мир выйти из этой ситуации. Во-первых, очень мало внимания уделяется периоду июнь-июль, а это значит, что у нас здесь все еще будет пробел», — сказал Эйлвард.

Вторая проблема заключается в том, что до конца года в ВОЗ хотели провакцинировать не менее 30-40% всего населения мира. Для этого нужно сделать прививки еще не менее 250 миллионам человек.