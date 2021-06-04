Зеленський хоче винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум

«Для тих, хто спробує розхитати, переконати, переламати або домовитися з депутатами українського парламенту щодо цього закону — в мене буде одне питання. Це питання щодо статусу олігархів, який буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже останнім», — сказав Зеленський.

«Цей законопроєкт — перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так — цього більше не буде», — запевнив він.

Окрім цього, Зеленський звернувся до представників великого бізнесу і попередив, що всі, хто не захоче жити і працювати за «новими й чесними правилами, опиняться поза грою».

«Як акули бізнесу ви повинні мати сильні відчуття. Дивно, що ви не відчуваєте, що країна змінилася і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто — за правилами. Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави. Бізнесом, який платить податки, а не «відкати», який фінансує благодійні проєкти, а не «групку» чиновників, депутатів. Який збільшує свій капітал не тому, що ділить і забирає у країни», — наголосив президент.