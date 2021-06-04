В Азербайджані на міні підірвалися журналісти. Правоохоронці звинувачують війська вірмен

В азербайджанському селі Сусузлуг Кельбаджарського району на міні підірвався автомобіль з журналістами.
Про це повідомляють низка ЗМІ.
Під час вибуху загинули оператор телеканалу AzTV Сірадж Абішев, репортер інформагентства «АзерТАдж» Магеррам Ібрагімов і представник влади району Аріф Алієв. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — режисер AzTV Еміль Мамедов.
Деякі агентства опублікували відео з місця вибуху, а біля редакції AzTV в Баку вже проводять акцію памʼяті.
За фактом підриву Військовою прокуратурою Азербайджану порушено кримінальну справу за статтями про ведення агресивної війни і порушення норм під час збройного конфлікту. Правоохоронці стверджують, що міни встановили військові Вірменії під час недавньої війни за Нагорний Карабах.
Міністерство соцзахисту населення Азербайджану присвоїло загиблим статус шехидів — мучеників, які прийняли смерть на війні.
- 12 травня військові Вірменії підняли тривогу, заявивши, що азербайджанська армія зайшла на 3,5 км вглиб території країни в Сюнікській області під час якогось «коригування кордону». Азербайджан в цьому районі хоче будувати 40-кілометровий Зангезурський коридор. 14 травня премʼєр Вірменії Пашинян попросив у Путіна військової допомоги.
- 27 травня війська Азербайджану на кордоні взяли в полон шістьох вірменських військових. Вони заявили, що ті мінували територію. Єреван заявив, що військові вели інженерні роботи на своїй ділянці.