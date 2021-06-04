В Азербайджані на міні підірвалися журналісти. Правоохоронці звинувачують війська вірмен

В азербайджанському селі Сусузлуг Кельбаджарського району на міні підірвався автомобіль з журналістами.

Про це повідомляють низка ЗМІ.

Під час вибуху загинули оператор телеканалу AzTV Сірадж Абішев, репортер інформагентства «АзерТАдж» Магеррам Ібрагімов і представник влади району Аріф Алієв. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — режисер AzTV Еміль Мамедов.

Деякі агентства опублікували відео з місця вибуху, а біля редакції AzTV в Баку вже проводять акцію памʼяті.

За фактом підриву Військовою прокуратурою Азербайджану порушено кримінальну справу за статтями про ведення агресивної війни і порушення норм під час збройного конфлікту. Правоохоронці стверджують, що міни встановили військові Вірменії під час недавньої війни за Нагорний Карабах.

Міністерство соцзахисту населення Азербайджану присвоїло загиблим статус шехидів — мучеників, які прийняли смерть на війні.