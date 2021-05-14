Між Вірменією та Азербайджаном новий конфлікт. Пашинян звернеться в ОДКБ, а президент Франції зробив заяву

У середу, 12 травня, військові Вірменії підняли тривогу, заявивши, що азербайджанська армія зайшла на 3,5 км вглиб території країни в Сюнікській області під час якогось «коригування кордону». Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Вірменії Нікол Пашинян скликав тоді Раду безпеки і звинуватив Азербайджан у посяганні на територіальну цілісність.

У четвер увечері відбулася телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з Пашиняном. Макрон запропонував використовувати для врегулювання ситуації канали Ради Безпеки ООН. Пашинян ініціював консультації в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Він також заявив, що 240 азербайджанських військовослужбовців залишаються на кордонах Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікській областях.