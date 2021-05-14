Между Арменией и Азербайджаном новый погранконфликт. Пашинян обратится в ОДКБ, а президент Франции сделал заявление

В среду, 12 мая, военные Армении подняли тревогу, заявив, что азербайджанская армия зашла на 3,5 км вглубь территории страны в Сюникской области во время некой «корректировки границы». Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян созвал тогда Совет безопасности и обвинил Азербайджан в посягательстве на территориальную целостность. В четверг вечером состоялся телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с Пашиняном. Макрона предложил использовать для урегулирования ситуации каналы Совета Безопасности ООН. Пашинян инициировал консультации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также заявил, что 240 азербайджанских военнослужащих остаются на границах Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

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