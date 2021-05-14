Между Арменией и Азербайджаном новый погранконфликт. Пашинян обратится в ОДКБ, а президент Франции сделал заявление

В среду, 12 мая, военные Армении подняли тревогу, заявив, что азербайджанская армия зашла на 3,5 км вглубь территории страны в Сюникской области во время некой «корректировки границы». Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян созвал тогда Совет безопасности и обвинил Азербайджан в посягательстве на территориальную целостность.
В четверг вечером состоялся телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с Пашиняном. Макрона предложил использовать для урегулирования ситуации каналы Совета Безопасности ООН. Пашинян инициировал консультации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также заявил, что 240 азербайджанских военнослужащих остаются на границах Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.
Вечером 13 мая Макрон в своем Facebook на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении. «Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно отозвать», — написал он.
Сегодня, 14 мая, Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и уведомил его о решении обратиться за помощью в ОДКБ. По его словам, второй день в районе озера Сюник «складывается взрывоопасная обстановка». Группы военных Азербайджана якобы «попытались оградить озеро».
«Ни одного случая применения огнестрельного или другого оружия представителями вооруженных сил Армении или Азербайджана пока не зарегистрировано», — сказал он, назвав ситуацию провокацией новой войны.
Азербайджан через Сюникскую область, которую азербайджанцы называют Зангезур, планирует строить дорогу. Она должна соединить Баку с Нахичеванским эксклавом (НАР) и Турцией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 мая был с визитом в НАР. «Зангилан [город в Азербайджане] от Нахичевани отделяет 40-километровый Зангерзурский коридор, который должен быть и будет открыт», — заявил он.
- В январе лидеры Армении, Азербайджана и России провели переговоры в Москве, по итогам которых было подписано совместное заявление сторон о развитии Нагорного Карабаха. Азербайджан в 2021 году выделит $1,3 млрд на восстановление региона Нагорного Карабаха, где недавно официально закончились боевые действия.